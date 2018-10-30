Путин примет участие в пленарном заседании конгресса соотечественников, проживающих за рубежом

Москва, 30 октября. Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщили в Кремле.

VI Всемирный конгресс соотечественников откроется 31 октября в российской столице. В мероприятиях форума примут участие более семи сотен участников, в том числе 400 делегатов из 98 стран.

Участниками мероприятий конгресса станут руководители Федерального Собрания России, центральных и региональных органов власти, а также представители религиозных и неправительственных организаций. Форум завершится 1 ноября.