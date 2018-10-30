На нефтебазе в ХМАО пожар и разлив нефтепродуктов Сильный пожар произошел на нефтебазе в Ханты-Мансийском автономном округе. В результате ЧП пострадали два человека. Кроме того, по предварительным данным, произошел разлив нефтепродуктов. Как рассказали в региональном управлении МЧС, на нефтебазе в 200 километрах от города Нижневартовска горят два резервуара на площади около 1 тысячи квадратных метров. Один из них заполнен эмульсией, а второй – нефтью. В МЧС отметили, что в настоящее время тушением пожара занимаются сотрудники пожарной охраны, угрозы распространения огня нет.

В Киеве бывшие участники украинской АТО провели пикет Перед входом в спортивный комплекс «Олимпийский» в Киеве, где проходит форум, организованный партией «Батькивщина», под руководством «главного кандидата» в президенты Украины Юлии Тимошенко, бывшие участники украинской АТО провели пикет с требованием «не сдавать позиции Украины в Донбассе». Несколько десятков бывших участников военных действий в ДНР развернули знамена и плакаты со слоганами: «Тимошенко не дала ни копейки на армию», «Юля ни разу не была на передовой», «Не дадим осквернить память павших в Донбассе». Акция продлилась около часа, организовать столкновения с полицией «героям» АТО не удалось.

В Дамаске проходит Конференция исполнительного комитета Всемирного совета мира Конференция исполнительного комитета Всемирного совета мира проходит в сирийском Дамаске, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей в республике. Делегации из Бразилии, Швейцарии, Италии, США, Португалии прибыли на мероприятие, чтобы поддержать сирийских жителей, которые храбро противостоят террористам. Многие также выразили уверенность, что в скором времени военный конфликт в Сирии завершится, потому что сирийская правительственная армия остается стойкой перед лицом любой опасности. В рамках своего выступления глава Всемирного совета мира Мария де Сокорро Гомес заявила, что это заседание станет посланием для всех стран мира.