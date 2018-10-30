В ХМАО загорелась нефтебаза | 30 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

На нефтебазе в ХМАО пожар и разлив нефтепродуктов
Сильный пожар произошел на нефтебазе в Ханты-Мансийском автономном округе. В результате ЧП пострадали два человека. Кроме того, по предварительным данным, произошел разлив нефтепродуктов. Как рассказали в региональном управлении МЧС, на нефтебазе в 200 километрах от города Нижневартовска горят два резервуара на площади около 1 тысячи квадратных метров. Один из них заполнен эмульсией, а второй – нефтью. В МЧС отметили, что в настоящее время тушением пожара занимаются сотрудники пожарной охраны, угрозы распространения огня нет.
В Киеве бывшие участники украинской АТО провели пикет
Перед входом в спортивный комплекс «Олимпийский» в Киеве, где проходит форум, организованный партией «Батькивщина», под руководством «главного кандидата» в президенты Украины Юлии Тимошенко, бывшие участники украинской АТО провели пикет с требованием «не сдавать позиции Украины в Донбассе». Несколько десятков бывших участников военных действий в ДНР развернули знамена и плакаты со слоганами: «Тимошенко не дала ни копейки на армию», «Юля ни разу не была на передовой», «Не дадим осквернить память павших в Донбассе». Акция продлилась около часа, организовать столкновения с полицией «героям» АТО не удалось.
В Дамаске проходит Конференция исполнительного комитета Всемирного совета мира
Конференция исполнительного комитета Всемирного совета мира проходит в сирийском Дамаске, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей в республике. Делегации из Бразилии, Швейцарии, Италии, США, Португалии прибыли на мероприятие, чтобы поддержать сирийских жителей, которые храбро противостоят террористам. Многие также выразили уверенность, что в скором времени военный конфликт в Сирии завершится, потому что сирийская правительственная армия остается стойкой перед лицом любой опасности. В рамках своего выступления глава Всемирного совета мира Мария де Сокорро Гомес заявила, что это заседание станет посланием для всех стран мира.
МВД России ужесточит наказание за вождение без прав
МВД России готовит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают ужесточение ответственности за вождение транспортного средства без прав. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, о недостаточности мер свидетельствуют, в частности, случаи, когда за рулем машины неоднократно задерживались одни и те же нарушители, не воспринимающие штраф как наказание. Напомним, в настоящее время вождение автомобиля без водительского удостоверения предполагает административный штраф, от пяти до 15 тысяч рублей.