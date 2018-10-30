Детский омбудсмен предложила Роскомнадзору отслеживать весь контент в Сети

Москва, 30 октября. Уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила о необходимости контроля опасного и противоправного контента в Сети. Таким мнением она поделилась в ходе круглого стола «Освещение трагедий в интернете: провокации, угрозы, риски» в Общественной палате РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Оставлять все, как есть, нельзя. Нужно дать нашим детям прививки от негатива, — убеждена Кузнецова. — Нельзя работать старыми методами с новыми реалиями. Нужны новые меры».

Именно из-за того, что в РФ нет конкретного государственного органа по контролю за Интернетом, поэтому нет и ответственных за действия в Сети, указывает детский омбудсмен. При этом, по мнению Кузнецовой, заниматься регулированием Интернета не обязательно должна новая структура.

«Мы знаем что Роскомнадзор занимается регулированием СМИ. Но социальные сети — это дополнительный ресурс. Это значит, что надо наполнить существующие структуры новым содержанием», — поделилась планами детский омбудсмен РФ.

Уже сейчас ведутся переговоры по подписанию хартии о принципах регулирования отрасли, рассказала Кузнецова. Также в IT-отрасли ожидаются законодательные изменения, призванные защитить детей от опасной информации.

«Погоня за блокировкой контента — очень неблагодарное дело. Негативный контент постоянно меняется, изобретается новый. Нельзя опираться лишь на содержательную часть контента», — подчеркивает Кузнецова.

По словам чиновницы, нужно определить, что такое негативный контент в принципе, и дать это понятие как инструмент государственным органам. Помимо этого, необходимо создать альтернативный позитивный пул контента для детей и молодежи.

«Но пойдут ли дети за этим? Нужно формировать запрос на позитивную информацию. Детям очень важно получить признание. Мы в подробностях знаем жизнь Владислава Рослякова [так называемый «керченский стрелок»], но о тех детях, которые спасали своих товарищей из керченского колледжа, мы не знаем. Нам очень нужны эти герои», — рассуждает чиновница.

Кроме прочего, особое внимание, по мнению Кузнецовой, следует уделить и вопросам совершенствования педагогической работы.