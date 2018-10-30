Россияне за один доллар получили права на экранизацию рассказов Стивена Кинга

Москва, 30 октября. Россияне за один доллар получили права на экранизацию рассказов американского писателя Стивена Кинга. Об этом сообщил во вторник программный директор кинофестиваля Dollar Baby Russia Андрей Попов.

В рамках проекта Dollar Baby Кинг ежегодно заключает от пяти до десяти контрактов на создание короткометражных фильмов по его произведениям с режиссерами-любителями из разных стран. При этом стать участниками проекта и получить права на экранизацию могут даже школьники и студенты.

На данный момент существует три российских фильма, созданных по такому договору: «Пляж» (режиссер Марина Иванова), «Сошедшие с рельсов» (режиссер Анна Шапиро), «Пустите детей» (режиссер Саня Домогаров).

Увидеть картины Dollar Baby можно только на ежегодном фестивале. Продавать, транслировать по телевидению или выкладывать в Сеть свои киноленты создатели, согласно договору, не могут.