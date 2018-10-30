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Названа причина гибели российского спортсмена-мотопланериста в Египте

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Названа причина гибели российского спортсмена-мотопланериста в Египте

Санкт-Петербург, 30 октября. Стала известна причина гибели российского участника чемпионата мира по мотопарапланерному спорту Вячеслава Н. Мужчина скончался во время соревнований в Египте 28 октября.

По словам коллег спортсмена, причиной гибели стала его ошибка в сборке спасательной системы «Агама».

«Агама» предназначена для спасения человека в случае его падения в воду. Когда спортсмен соприкасается с водой, специальная таблетка в спасательном жилете растворяется, после чего игла протыкает баллон и жилет надувается. Однако российский спортсмен допустил ошибку при сборе системы.

«Такие случаи в мире были. Тогда спортсмен при падении под тяжестью 40-килограммового мотора сразу уходит под воду. Никакие спасатели добраться до него просто не успеют», — рассказала коллега спортсмена журналистам РИА Новости.

Напомним, спорстмен упал в озеро Крун из-за сбоя в работе двигателя мотопараплана. В министерстве гражданской авиации Египта заявили, что спортсмен не совершил необходимую предполетную подготовку оборудования и спасательных средств.

Автор: Денис Коробейников
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