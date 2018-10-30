Киев, 30 октября. Украинский лидер Петр Порошенко поручил правительству разобраться с проблемами в угольной сфере страны, написал глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в социальной сети Facebook.

Волынец рассказал, что у него состоялся разговор по телефону с украинским президентом, они обсудили ситуацию на шахтах.

«Президент сообщил, что он обратился к правительству относительно решения неотложных вопросов», — заявил глава профсоюза горняков.

По его словам, Порошенко предложил ему обсудить ряд вопросов, которые не удалось решить во время телефонной беседы, при личной встрече.

Напомним, шахтеры не раз устраивали акции протеста в украинской столице и областях. Они требуют выплатить долги по зарплате и выступают против намерений власти закрыть ряд шахт. Ранее Волынец сообщал, что общая задолженность по выплате зарплаты перед сотрудниками угольной сферы превысила 40 миллионов долларов.