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Украинский солдат застрелил офицера ВСУ в Донбассе

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Украинский солдат застрелил офицера ВСУ в Донбассе

Донецк, 30 октября. В подконтрольной Украине Марьинке в Донбассе погиб командир разведывательного подразделения 28-ой бригады ВСУ. Как сообщает Донецкое агентство новостей, его застрелили свои же подчиненные на почве конфликта.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Марьинка в минувшее воскресенье. Между военнослужащими 28-й бригады ВСУ возник конфликт, переросший в перестрелку. В результате командир разведывательного подразделения 1970 года рождения был застрелен собственным подчиненным. Сам зачинщик конфликта получил огнестрельные и осколочные ранения.

Напомним, несколько дней назад боец ВСУ подорвался на собственной гранате в Донбассе.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
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