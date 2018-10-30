Украинский солдат застрелил офицера ВСУ в Донбассе

Донецк, 30 октября. В подконтрольной Украине Марьинке в Донбассе погиб командир разведывательного подразделения 28-ой бригады ВСУ. Как сообщает Донецкое агентство новостей, его застрелили свои же подчиненные на почве конфликта.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Марьинка в минувшее воскресенье. Между военнослужащими 28-й бригады ВСУ возник конфликт, переросший в перестрелку. В результате командир разведывательного подразделения 1970 года рождения был застрелен собственным подчиненным. Сам зачинщик конфликта получил огнестрельные и осколочные ранения.

Напомним, несколько дней назад боец ВСУ подорвался на собственной гранате в Донбассе.