МВД России ужесточит наказание за вождение без прав

Москва, 30 октября. Министерство внутренних дел России готовит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают ужесточение ответственности за вождение транспортного средства без прав. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в настоящее время вождение автомобиля без водительского удостоверения предполагает административный штраф, размер которого может составлять от пяти до 15 тысяч рублей.

«О недостаточности мер свидетельствуют, в частности, резонансные случаи, когда за рулем машины неоднократно задерживались одни и те же нарушители ПДД, не воспринимающие штраф как наказание», — добавила Волк.

Она также добавила, что с начала 2016 года 82,5 тысячи водителей получили штрафы за езду без прав. При этом более семи тысяч водителей были пойманы на вождении без прав более пяти раз. Кроме того, за этот период водители без прав стали виновниками более 26 тысяч дорожных аварий, в которых погибли четыре тысячи человек.

МВД РФ готовит поправки в административный кодекс, которые предполагают ужесточение ответственности за повторное управление транспортным средством лицом, не имеющим водительских прав.