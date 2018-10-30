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Стала известна причина приостановки финансовой деятельности Фонда кино

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Стала известна причина приостановки финансовой деятельности Фонда кино

Москва, 30 октября. Фонд кино России приостановил финансовую деятельность из-за отставки исполняющего директора. Об этом говорится в письме, которое фонд направил советнику президента РФ Владимиру Толстому.

В нем говорится, что прежний исполнительный директор Антон Малышев был снят с должности, а новый пока не назначен. В сложившихся условиях фонд оказался неспособен платить налоги, а также продолжать финансировать фильмы на условиях конкурсного отбора. В письме также утверждается, что в ближайшее время организация столкнется с необходимостью оплачивать коммунальные услуги, аренду здания и выплачивать зарплаты сотрудникам.

Отметим, что директор Фонда кино назначается правительством по представлению министерства культуры. Ранее глава Минкультуры Владимир Мединский предложил кандидатуру директора Музея кино Ларисы Солоницыной.

Автор: Антон Соколов
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