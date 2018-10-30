Видео издевательств фармацевтов над стариком в алтайской аптеке появилось в Сети

Горно-Алтайск, 30 октября. В Горно-Алтайске сотрудницы аптеки поиздевались над пожилым мужчиной, от которого, по их мнению плохо пахло. Одна из них опрыскала его освежителем воздуха, а ее коллега со смехом сняла процесс на камеру мобильного телефона. Видео уже появилось в Сети.

«Давай в рот. Будет вкусно пахнуть. Коко Шанель», — приговаривает девушка, брызгая освежителем прямо в лицо мужчине.

Ролик жестоких увеселений фармацевтов поразил пользователей соцсетей. Возмущенные юзеры заявили, что даже неприятный запах «не дает никакого права на такое мерзкое поведение». Кроме того, в комментариях напомнили, что это обязательно аукнется девушкам, ведь «жизнь — бумеранг и «каждому достанется по заслугам», отмечает «Ридус». При этом одна из участниц обсуждения заявила, что девушек «сажать за это надо».

Андрей Киров и вовсе не понял, зачем фармацевты выложили «этот позор» в Интернет, на какую реакцию они вообще рассчитывали.

По данным источника telegram-канала Mash, руководство аптеки всего лишь лишило сотрудниц премии, попросив написать объяснительную. Увольнять их никто не собирается. При этом пожилой покупатель оказался двоюродным дедушкой одной из них.