В Китае частично сняли запрет на торговлю рогами носорогов и костями тигров

Москва, 30 октября. Власти Китая частично отменили действовавший 25 лет запрет на торговлю рогами носорогов и костями тигров, передает BBC News.

Запрет был введен в 1993 году в связи с угрозой исчезновения тигров и носорогов, обитающих на территории Китая. Однако последние поправки частично смягчили действующее ограничение. Согласно им, по закону не будет преследоваться торговля частями тел животных, которые содержатся в неволе, в культурных, научных и медицинских целях.

Эксперты смягчение запрета восприняли скептически. Они прогнозируют рост спроса на носорога и тигра, который снова поставит под угрозу существование данных видов. Также специалисты предполагают, что торговля без каких-либо ограничений будет активно вестись на черном рынке.