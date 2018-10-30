Назван самый популярный человек в Instagram

Москва, 30 октября. Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду cтал самым популярным человеком в Instagram. Футболист набрал рекордное количество подписчиков.

На звезду «Ювентуса» подписались 144 миллиона 454 тысячи человек. Роналду обошел американскую певицу Селену Гомес, которая с 2016 года была самым популярным пользователем Instagram. У девушки на 90 тысяч людей меньше.

Криштиану Роналду стал первым мужчиной в Instagram, на которого подписались более 100 миллионов человек.

Напомним, футболист оказался в центре скандала. Американка Кэтрин Майорга заявила, что футболист изнасиловал ее в 2009 году. Роналду утверждает, что у него с девушкой был секс, но по обоюдному согласию.