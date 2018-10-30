Киев, 30 октября. Убытки от пожара на одном из крупнейших на Украине арсеналов в городе Ичня Черниговской области составили миллиард долларов, заявила бывший премьер-министр страны, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе своего выступления на национальном форуме «Новая стратегия мира и безопасности».

По словам Тимошенко, общая сумма убытков на арсенале в Ичне равна размеру последнего транша Международного валютного фонда.

«Это страшно, что в стране, которая воюет и которая находится в крайней системной финансовом кризисе, за это преступление никто не привлечен к ответственности», — заявила она.

Во время речи Тимошенко на слайде презентации было написано, что «один миллиард долларов потери Украины во время взрывов на арсенале в Ичне». Она подчеркнула, что все виновные в преступлении будут наказаны после смены власти.

Напомним, взрыв на военном складе в Ичне случился 9 октября, начался пожар. По данным оборонного ведомства, на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. В результате происшествия никто не пострадал.

Выборы президента Украины пройдут весной следующего года. Президент Украины Петр Порошенко пока еще не заявлял о своем намерении идти на второй срок. Лидером президентского рейтинга уже на протяжении нескольких месяцев остается Тимошенко.