ФАН публикует видео пожара на нефтебазе в ХМАО

Санкт-Петербург, 30 октября. Крупный пожар произошел на нефтебазе на Хохряковском месторождении в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Федеральное агентство новостей публикует видео, на котором запечатлен столб пламени и густой черный дым.

На данный момент известно, что горят два резервуара на площади около 1 тысячи квадратных метров. Пострадали два человека. Один получил перелом позвоночника, другой — перелом бедра.