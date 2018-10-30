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ФАН публикует видео пожара на нефтебазе в ХМАО

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ФАН публикует видео пожара на нефтебазе в ХМАО

Санкт-Петербург, 30 октября. Крупный пожар произошел на нефтебазе на Хохряковском месторождении в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Федеральное агентство новостей публикует видео, на котором запечатлен столб пламени и густой черный дым.

На данный момент известно, что горят два резервуара на площади около 1 тысячи квадратных метров. Пострадали два человека. Один получил перелом позвоночника, другой — перелом бедра. 

 

 

Автор: Тимур Румянцев
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