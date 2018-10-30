ВСУ не могут выполнить ключевые задачи: в Киеве раскритиковали состояние армии Украины

Киев, 30 октября. Состояние украинской армии на сегодняшний день хуже, чем в 2015 году: на фронте есть только старые образцы вооружения, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут выполнить ключевые задачи. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил киевский военный эксперт Святослав Стеценко.

Специалист раскритиковал нынешнее состояние ВСУ и решительно подчеркнул, что никакой речи о том, что армия Украина стала сильнее, идти не может.

«Нельзя говорить, что наши вооруженные силы стали лучше, потому что это ни о чем. Вооруженные силы или способны выполнить возложенные на них функции и обязанности или неспособны», — отметил он.

Стеценко обратил внимание на то, что Украина де-факто потеряла четыре года подготовки, передает «ПолитНавигатор».

Эксперт констатировал, что сегодня ВСУ хуже обеспечены, чем в 2015 году. Он признал, что только какая-то часть усовершенствованной и отремонтированной техники поставляется на вооружение.

«Необходимо понимать, что существенная часть техники, которая есть у ВСУ — это та, что воюет с 2014 года, и она исчерпывает свой ресурс, ее техническое состояние сейчас хуже», — резюмировал эксперт.

Ранее военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что мощь украинской армии, которую президент Порошенко назвал одной из сильнейших на континенте, заключается только в готовности солдат «идти на убой».

Глава Украины с завидной регулярностью говорит о мощи армии, чем смешит украинских политиков и граждан страны. Так, в сентябре депутат Рады Вадим Рабинович высмеял громкое заявление Порошенко о сильных ВСУ. При этом он в шутку предложил властям страны не стремиться в НАТО, поскольку военный блок должен быть заинтересован в сотрудничестве с «мощнейшей армией континента».