Дамаск, 31 октября. Рабочие продолжают заниматься ремонтом линий электроснабжения в сирийской провинции Эль-Кунейтра, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В данный момент мастера восстанавливают работу 13 электростанций, расположенных на территории освобожденных от боевиков населенных пунктов.

«Пусть Аллах хранит защитников нашей родины, и пусть раненые излечатся как можно быстрее. Главная компания по электроэнергии в провинции Эль-Кунейтра работает, чтобы вернуть электричество в освобожденных деревнях. Скоро в провинции Эль-Кунейтра начнут работать 13 электростанций. Мы продолжаем работать день и ночь, чтобы вернуть электричество во все районы», — заявил один из работников в интервью нашему корреспонденту.

Ранее сообщалось, что корреспондент Федерального агентство новостей побывал на севере провинции Эль-Кунейтра и проследил за этапами восстановления электроэнергии.

Совместно с главной компанией местным ремонтникам удалось восстановить более 3,5 км линий среднего напряжения и 2,5 км линий низкого напряжения.

Восстановление электричества в разрушенной боевиками провинции Эль-Кунейтра началось летом 2018 года. Под руководством губернатора провинции было завезено необходимое количество материалов для проведения ремонта, в том числе новые кабели.

По словам главы Эль-Кунейтры, участники незаконных вооруженных группировок разрушили порядка 45% электрических сетей провинции и около 50% всех объектов инфраструктуры.

Власти Дамаска выделили около 5 млпд сирийских фунтов на ремонтные работы. Операция по освобождению Эль-Кунейтры при участии сирийской правительственной армии и российской авиации завершилась в июле 2018 года. Вместе с Эль-Кунейтрой также были освобождены провинции Даръа и Эс-Сувейда. В результате переговоров с территории Эль-Кунейтры было вывезено несколько тысяч боевиков, которые отказались пойти на примирение.