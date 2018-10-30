Луганск, 30 октября. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос признал, что небоевые потери Вооруженных сил Украины в зоне так называемой Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе за четыре года боевых действий составили 2,7 тысяч человек. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко.

Представитель ЛНР подчеркнул, что ведение боевых действий в Донбассе со стороны Киева пагубно сказывается на всех украинских гражданах и несет катастрофические последствия для страны в целом.

«Данный факт признают уже и высокопоставленные украинские чиновники», — отметил Марочко.

При этом он подчеркнул, что основными причинами многотысячных небоевых потерь ВСУ, которые признали в Киеве, стали убийства бойцами своих сослуживцев, неосторожное обращение с оружием, употребление алкоголя и наркотиков. При этом, по словам главного военного прокурора Украины, за четыре года военной кампании в Донбассе более 15 тысяч действующих и уволенных в запас бойцов оказалось в тюрьме, а 90% осужденных отбывают срок за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

«Все это говорит о том, что Украина как правовое государство перестала существовать и приобрела статус криминального, мафиозного государства», – констатировал Марочко.

Напомним, Киев начал боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. Вопрос урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе обсуждается в рамках встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства.

Ранее Марочко сообщил, что комиссия штаба одной из бригад ВСУ проведет тестирование бойцов, чтобы выяснить причины их уклонения от выполнения поставленных задач и нежелания продолжать военную службу по контракту.