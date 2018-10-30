Сын фашистского офицера хочет подать в суд на авторов украинского учебника по истории

Киев, 30 октября. Депутат Верховной рады Юрий Шухевич заявил, что намерен подать в суд на львовских историков Марьяна Мудрого и Елену Листу за то, что они приравняли в учебнике украинских националистов к пособникам Адольфа Гитлера.

Шухевич является сыном Романа Шухевича, который активно сотрудничал с фашистской Германией. Он прошел подготовку в школе абвера и стал заместителем командира спецподразделении «Нахтигаль» в звании гауптман. С осени 1941 года он служил в должности замкомандира 201-го батальона шуцманшафта, котрпый находился в оперативном подчинении обергруппенфюрера СС Эриха фон дем Баха.

Депутат Рады намерен подать в суд на учебник истории для 10 класса за то, что его авторы приравняли украинских националистов, одним из которых был и его отец, к коллаборационистам и пособникам Гитлера.

«Меня это возмущает. Такие, как они, практически испортили наше поколение, вбили в голову подобные вещи на историческом факультете, — выступил депутат с заявлением. — Такие, как этот премудрый господин Мудрый. Это просто недопустимо. Ребенку в 10 классе нельзя подавать — «коллаборанты», «коллаборационизм» и портрет Шухевича».

По его мнению, на это продолжение так называемой «гибридной войны», в которой авторы учебника выступили против украинских властей, которые выставляют националистов героями страны.

«Они [авторы учебника истории] полностью ответственны за это, — объявил он, — и таких нужно увольнять».

Шухевич подчеркнул, что намерен подать в суд на Мудрого и Листу, а также обратится с жалобой в министерство образования.

В это время поддерживаемые властями Украины националисты продолжают творить беспредел на территории страны. Так, на минувших выходных националисты блокировали автомобиль женщины с ребенком-инвалидом на заправке в Киеве.