Украина держит курс на гибель: эксперт оценил заявление депутата Рады об отставании от Польши

Украине потребуется как минимум сто лет для того, чтобы достичь уровня экономического развития нынешней Польши — с таким заявлением выступил бывший председатель Верховной рады, народный депутат Владимир Литвин. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Специалисты подсчитали: чтобы достичь уровня 2013 года при таких темпах экономической работы нужно 32 года. А чтобы достичь уровня нынешней Польши, нужно 100 лет», — объявил Литвин в эфире телеканала NewsOne.

При этом Владимир Литвин отметил, что догнать Польшу будет возможно только в том случае, если она «остановится и будет ждать Украину».

Таким образом политик прокомментировал слова украинского премьер-министра Владимира Гройсмана, который заявил, что на Украине через пять лет «будет сильная экономика».

Очевидный факт

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Литвин озвучивает «очевидный любому факт» — украинская экономика не выдерживает без Донбасса и былой интеграции с Россией ни прежних темпов развития, и тем более не может достигнуть больших показателей, соответствующих европейским.

«Страна превратилась в источник дешевой рабочей силы и не самый важный аграрный придаток к рынку ЕС. И винить в этом киевские власти могут только себя, так как именно их политика по разжиганию конфликта внутри Украины и с Россией привела в итоге и к потерям территорий, и к деградации экономики.

Но признавать подобные ошибки никто в Киеве на сегодняшний день не собирается. Весь негатив традиционно списывается на военный конфликт и происки России, а недовольным угрожают настоящими политическими репрессиями со стороны официальных силовых структур и различных парамилитарных отрядов радикалов», — пояснил Сергей Простаков.

Поэтому, заметил эксперт, даже подобные заявления Литвина делаются не в рамках корректировки пагубного курса, а для продолжения борьбы за власть. Многие на Украине сомневаются в способности Петра Порошенко сохранить за собой президентский пост, поэтому сейчас политики делают громкие заявления с целью напомнить о себе и своих амбициях на будущее.