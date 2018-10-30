СМИ рассказали, как утилизируют подлодки в России

Москва, 30 октября. Подводные лодки относятся к классу радиоактивных отходов, которые относятся к первому, самому опасному классу. Даже при непродолжительном воздействии таких отходов на окружающую среду, последняя будет непоправимо повреждена.

В настоящее время утилизацией реакторных отсеков атомных подводных лодок в России активно занимается Центр по обращению с радиоактивными отходами в ЗАТО городе Александровск Мурманской области. Центр работает с 2000-х годов, в настоящее время в нем размещено 112 реакторных отсеков утилизированных атомных подлодок.

Как пояснили журналистам Deita.ru представители Центра, на хранение на поверхности отсеки попадают после нескольких лет временного хранения под водой. Так, в ближайшее время Центр планирует принять на хранение реакторные отсеки подводной лодки «Курск».

По словам главного инженера Дмитрия Гулака, после того, как будут подняты три блока реакторных отсеков, находящихся на плаву в акватории Сайда-Губы, программу по выводу из эксплуатации и утилизации атомных подлодок российского Северного флота можно будет считать законченной. После этого в Центре займутся утилизацией судов атомного технологического обеспечения.

Всего в структуру Центра входят стапельная плита с цехом очистки и окраски реакторных блоков, 19-й цех, где проходит формирование реакторных отсеков, Центр по переработке, кондиционированию и долговременному хранению радиоактивных отходов и плавучий док-понтон «Итарус», предназначенный для подъема, транспортировки и постановки на стапель плавучих многоотсечных блоков реакторных отсеков.