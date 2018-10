США испугала ядерная мощь России, сообщают СМИ. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «The clash between the United States and the Russian Federation on strategic nuclear weapons» («Противостояние США и России в области стратегических ядерных вооружений»), опубликованной изданием Modern Diplomacy.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Америка выйдет из договора о РСМД, а это означает, что Европа снова станет основной базой для размещения новых комплексов баллистических и крылатых ракет средней и малой дальности.

Подписанный Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году договор о РСМД привел к полной ликвидации почти 2700 ракет средней и малой дальности, в том числе 850 американских и более 1800 советских. Многие придерживаются мнения, что это положило конец напряженности между Соединенными Штатами и Советским Союзом и стало завершением холодной войны.

Фактически президент США заявляет, что Россия нарушила договор о РСМД, поскольку она разработала крылатую ракету наземного базирования 9М729. Однако на самом деле обе страны допускали нарушения договора.

Российская ракета 9М729 оснащена твердотопливным стартовым ускорителем, который начинает работать после запуска, и автономной инерциальной системой управления с программированием маршрута полета с возможностью корректировки по данным системы навигации (ГЛОНАСС/GPS) или по данным командного центра комплекса (например, при изменении целеуказания).

Если эту ракету запустить из Сибири, она сможет легко добраться до калифорнийского побережья Лос-Анджелеса.

Однако если ее запустить из Москвы, она сможет охватить всю западноевропейскую территорию.

Вероятно, Россия хочет начать вести переговоры о новом договоре, который бы предусматривал уничтожение ракет НАТО в обмен на уничтожение 9М729.

В последние несколько дней и Трамп, и Владимир Путин заявили, что готовы к диалогу. Кроме того, мир узнал, что следующая встреча лидеров состоится в Париже. Об этом стороны договорились во время недавнего визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москву.

1 марта 2018 года президент Путин заявил, что Россия уже разработала и взяла на вооружение новую линейку стратегических ракет средней дальности, способных сделать системы противоракетной обороны Северной Америки и НАТО абсолютно бесполезными.

Однако концепция противоракетной обороны США основана на том, чтобы обеспечить раннее обнаружение угрозы и возможность противодействия противнику на разных высотах. Главная цель — гарантировать мощный ответ противнику даже после серьезной ядерной атаки. Ответный удар — это основополагающая идея каждой концепции ПРО, как в США, так и в остальных странах.

Радиолокаторы сетей-перехватчиков в основном расположены в Перл-Харборе (чтобы отслеживать маршруты китайских МБР), но радары раннего предупреждения также развернуты на Аляске, в Великобритании, Гренландии, Катаре, Японии и на Тайване.

Следует отметить, что нынешняя система США в основном предназначена для противодействия ракетным ударам со стороны таких государств, как Северная Корея и Иран, и она не откалибрована специально для того, чтобы реагировать на «устоявшиеся» стратегические силы, например, России или Китая.

На самом деле не существует эффективного противоракетного щита, способного успешно противостоять угрозе, созданной реальным ядерным государством.

Американская программа Prompt Global Strike («Быстрый глобальный удар») — это инициатива по разработке системы, которая сможет доставлять самонаводящееся обычное оружие в любую точку мира в течение одного часа с поступления указа президента или с момента обнаружения угрозы. Ожидается, что она начнет функционировать в этом году.

Однако Россия ответила на этот американский проект разработкой ЗРК С-500 «Прометей».

С-500 предназначен для уничтожения как ракет дальнего действия нового поколения, так и гиперзвуковых крылатых ракет с дальностью пуска до 3500 км. Следовательно, комплекс подпадает под действие старого договора о РСМД.

Не случайно, что Путин выступил с речью о новом оружии вскоре после выхода новой ядерной доктрины Пентагона. Логика, лежащая в основе этого официального документа Пентагона, проста: если США увеличат свой ядерный потенциал, Российская Федерация прекратит попытки планирования ракетного удара по территории США.

Кроме того, Путин также заявил, что новое лазерное оружие России находится на стадии разработки, и что новая гиперзвуковая ракета «Кинжал», предназначенная для перехватчиков МиГ-31БМ, уже поступила на вооружение.

Короче говоря, две страны, подписавшие договор о РСМД, уже возобновили гонку обычных и ядерных вооружений.

Что насчет Китая? Китай всегда публично озвучивает три своих ключевых принципа: не использовать ядерное оружие; не использовать ядерное оружие против неядерной страны; поддерживать арсенал, необходимый для минимального сдерживания (только для обеспечения возможности эффективного ядерного реагирования на нападение).

В настоящее время Китай должен иметь около 280 ядерных боеголовок. Тем не менее, в ответ на развитие ПРО и ядерной ракетной системы Соединенных Штатов, за последние годы Китай создал много дополнительных боеголовок для своих межконтинентальных баллистических ракет.

Однако в какой степени эффективна противоракетная оборона?

С конкретной ссылкой на Соединенные Штаты, примерно половина из 18 испытаний, проведенных при перехвате «вражеской» ракеты, оказались провальными. По наилучшим предположениям, операционный перехват, производимый системами ПРО, работает только в 50% случаев.

Следует напомнить, что Китай никогда не подписывал договор о РСМД. Несмотря на то, что его часто призывали присоединиться к нему, Китай всегда отказывался это делать.

Если бы на США обрушилась одновременная атака Китая и Российской Федерации, вряд ли североамериканские сети ПРО смогли бы защитить всю территорию США, не говоря уже о Европе, которая в настоящее время имеет дело только с валютами.