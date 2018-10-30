Богатейший человек планеты потерял 19,2 млрд долларов за два дня

Нью-Йорк, 30 октября. Состояние владельца торговой интернет-фирмы Amazon Джеффа Безоса, который считается богатейшим человеком на планете, сократилось на 19,2 миллиарда долларов всего за два дня. Об этом передает агентство Bloomberg.

По имеющимся данным, предприниматель установил новый рекорд финансовых потерь за столь небольшой промежуток времени среди мультимиллиардеров в мире, пишет АиФ.ru.

Предыдущий антирекорд установил основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, потеряв 16,5 миллиарда долларов, когда стоимость акций его компании рухнула более чем на 20% в результате отрицательной отчетности.

Согласно информации агентства, состояние Безоса также сократилось из-за падения курса бумаг его компании. На сегодняшний день его состояние оценивается в 128,1 миллиарда долларов, невзирая на то, что в начале сентября оно составляло 167,7 миллиарда долларов.

В июле Bloomberg опубликовал свежий рейтинг 500 богатейших людей на Земле. В топ-3 списка вошли также основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (94,2 миллиарда долларов) и Марк Цукерберг (81,6 миллиарда долларов).