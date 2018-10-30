Пассажир разбившегося в Индонезии Boeing 737 перед смертьюпослал жене селфи

Джакарта, 30 октября. Пассажир разбившегося в Индонезии Boeing-737 успел перед смертью отправить жене свое последнее селфи.

Фотографию 22-летний Дерил Фида Фебрианто сделал, сидя в кресло Boeing перед вылетом судна из аэропорта Джакарты. Это было его последнее сообщение. На снимке у мужчины медицинская маска на лице.

«Когда я увидела новости, я сопоставила номер рейса с фотографией билета, которую прислал мне Дэрил. Я сразу заплакала», — рассказала супруга Фебрианто журналистам News.com.au.

В настоящее время поисково-спасательные операции у берегов Индонезии продолжаются. Сотрудники экстренных служб нашли тела десяти жертв авиакатастрофы.

Как сообщалось ранее, Boeing выполнял внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг на острове Банка. С радаров он исчез примерно через 13 минут после взлета. На борту авиалайнера находились 189 человек.