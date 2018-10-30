YouTube заблокировал клип на песню Oxxxymiron, «вдохновившую» керченского стрелка

Москва, 30 октября. YouTube и «Вконтакте» удалили клип, созданный фанатами Oxxxymiron на песню рэпера «Последний звонок». Ранее в Сети активно спекулировали на тему того, что трек мог «вдохновить» на преступление исполнителя атаки на Керченский колледж.

При попытке открыть неофициальный клип на песню «Последний звонок» теперь появляется уведомление о блокировке данного материала. В видео, смонтированном поклонниками музыки Oxxxymiron, использованы фрагменты фильма «Класс», снятого по мотивам массового убийства в школе «Колумбайн» в США. Сам эстонский фильм «Класс» в России не запрещен.

Напомним, ранее общественная активистка из Екатеринбурга пожаловалась на песню «Последний звонок» в Роскомнадзор. 17 октября учащийся керченского колледжа Владислав Росляков открыл огонь по студентам и преподавателям, убив 20 человек.