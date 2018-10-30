Образование победит терроризм и экстремизм в СНГ. ФАН-ТВ

Антитеррористический центр государств-участников СНГ выпустил методические рекомендации «Предупреждение вовлечения молодежи в террористические и экстремистские организации». Рекомендации предназначены для преподавателей школ и университетов и сотрудников правоохранительных органов. Известно, что большинство экстремистских организаций ориентируются на молодежь, угрожая тем самым общественной безопасности. «Российский фонд мира» поддерживает АТЦ СНГ, теперь с институтами гражданского общества ведется открытый диалог. Цель – сформировать неприятие агрессивного радикализма.

«Конечно, у спецслужб есть ясное понимание того, как это происходит, и мы постарались понять, как происходит вербовка, соответственно, как этому можно противодействовать. Мы расписали действия вербовщиков прямо по шагам», – рассказывает Мариана Кочубей, председатель научно-консультативного совета при АТЦ СНГ.

«Образование, конечно, следует рассматривать в самом широком социально-культурном, геополитическом и геокультурном контексте, потому что это важнейший фактор национальной безопасности», – говорит Елена Пономарева, президент Международного Института Развития Научного Сотрудничества.

Основной целью антитеррористического взаимодействия является отработка алгоритмов согласованных совместных действий по предупреждению и пресечению террористических актов, повышение готовности органов безопасности. И как показывает практика, выбранный формат способствует эффективному взаимодействию.