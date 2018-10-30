Все больше наглеют: политолог прокомментировал планы ОБСЕ по мониторингу в Азовском море

Европейский союз может поручить ОБСЕ следить за обстановкой в Азовском море. По идее европейских чиновников, этим должна будет заняться Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, — хотя для этого и потребуется изменить положения мандата СММ.

«ЕС запросил в постоянном совете ОБСЕ, чтобы СММ отслеживала сообщения о ситуации на местах в связи с развитием событий в Азовском море», — цитирует неназванного сотрудника ЕС РИА Новости.

Наблюдатели СММ ОБСЕ, которые в настоящий момент работают на территории Донбасса, должны следить за тем, как развивается ситуация в Азове.

Политолог, председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты РФ Сергей Марков пояснил в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей, зачем ЕС намеревается ввести «мониторинг» Азова. По словам Маркова, Евросоюз действует вместе с Украиной, надеясь «ослабить положение России на международной политической арене».

«Мне представляется, что эта партия войны с Россией разыгрывает комбинацию, которую начала партия войны в Киеве. Суть этих действий — спровоцировать еще один конфликт между Европой и Россией. Украинские власти успешно это выполняют», — заметил эксперт.

Обстановка в Азовском море ухудшилась после того как украинские пограничники задержали два российских корабля — «Норд» и «Механик Погодин». Москва в ответ принялась последовательно досматривать все украинские корабли и суда, направляющиеся в порты Украины. Позже Киев начал перебрасывать в Азов боевые катера, оправдывая свои действия «агрессией РФ».

По словам политолога, России нужно было жестче реагировать на произвол, который устраивали украинские власти в акватории.

«Как известно, они захватили пиратским образом российские корабли, мучили, оставляя на корабле с гниющими тоннами рыбы, экипаж, — все ради обострения отношений с Москвой. Россия проявила максимум сдержанности — с моей точки зрения, напрасно. Мне кажется, что самым правильным ответом была бы высадка десанта в Николаеве и освобождение судна от пиратов, в роли которых, без сомнения, выступают силовые структуры, подчиненные незаконному репрессивному киевскому режиму», — добавил Марков.

Собеседник агентства напомнил, что Евросоюз уже не раз занимал агрессивную позицию в отношении России, обвиняя ее в международных конфликтах.

«Чем более умиротворяющими действиями отвечает Россия, тем больше наглеют на Украине и Евросоюзе. Россия совершает серьезную ошибку тем, что не реагирует жестко на эти провокационные действия. Институты Евросоюза признали насильственный государственный переворот на Украине, незаконные выборы Петра Порошенко, которые прошли в режиме террора против всех несогласных, и объявили Россию виновной в конфликте в Донбассе, хотя вина стопроцентно лежит на украинских властях. Надеяться, что европейские институты пойдут на примирение с РФ, — ошибка. Эти действия Евросоюза — часть плана с Украиной и происходят безнаказанно потому, что до этого Россия не реагировала жестко на ряд вещей со стороны Брюсселя и Киева», — заявил Марков в разговоре с корреспондентом ФАН.

Напомним, ранее Европарламент принял резолюцию, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае эскалации конфликта в Азовском море.