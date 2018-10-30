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«Это громко звучит, что док затонул»: эксперт объяснил инцидент с «Адмиралом Кузнецовым» в Мурманске

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«Это громко звучит, что док затонул»: эксперт объяснил инцидент с «Адмиралом Кузнецовым» в Мурманске

Москва, 30 октября. Затонувший плавучий док, выполняющий ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» был предназначен для погружения в воду. Инцидент с ним преувеличен. Такое мнение высказал военный эксперт Виктор Литовкин.

«Это громко звучит, что док затонул. Он предназначен для того, чтобы погружаться в воду, запускать в него корабли, включать балластные камеры», — рассказал Литовкин.

В беседе с телеканалом «Царьград» эксперт высказал предположение о причинах инцидента. По словам Литовкина, возможна техническая неполадка или халатность людей, обслуживающих электрические линии.

«Мы должны говорить скорее о том, что док нерасчетливо погрузился в воду. Как только воду откачают, проблема будет решена», — пояснил Литовкин.

Ранее стало известно, что башенный кран, упавший с дока на авианосец «Адмирал Кузнецов» оставил отверстие четыре на пять метров. Плавучий док погрузился под воду в результате перебоя в подаче электрической энергии.

Автор: Денис Коробейников
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