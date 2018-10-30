Эрдоган призвал генпрокурора Саудовской Аравии выявить заказчика убийства Хашукджи

Стамбул, 30 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал генерального прокурора Саудовской Аравии Сауда аль-Муаджиба выяснить, кто стоит за убийством журналиста Джамаля Хашукджи.

Генпрокурор прибыл в Турцию в рамках расследования дела представителя СМИ. В связи с этим он дважды провел переговоры с прокурором Стамбула Ирфаном Фиданом, после чего осмотрел саудовское генконсульство в Стамбуле, где, по предварительной версии, был убит Хашукджи.

Выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития, Эрдоган напомнил о словах турецкого генпрокурора в адрес прибывшей с аль-Муаджибом делегации о том, что расследование может пройти в Стамбуле, поскольку было совершено в этом городе.

При этом турецкий президент отметил, что в деле Хашукджи остаются вопросы, которые ожидают ответов.

«Кто приказал отправить сюда этих 15 человек (причастных к убийству журналиста. – Прим. ФАН)? Вы как саудовский генпрокурор должны это выяснить», — заявил Эрдоган.

Кроме того, он призвал аль-Муаджиба назвать имя местного сообщника, о котором упомянул глава МИД Саудовской Аравии.

Турция, отметил президент, не намерена «просто так оставить это дело».

«Нет смысла заметать следы, и не надо пытаться спасти того, кто за этим всем стоит», — добавил он.

Напомним, саудовский журналист исчез 2 октября после посещения саудовского консульства в Стамбуле. Впоследствии сообщалось о том, что Хашукджи был жестоко убит во время собеседования, его тело расчленили, а лицо изуродовали до неузнаваемости. Один из участников преступления надел одежду и аксессуары представителя СМИ, чтобы зафиксировать его «выход из консульства». Фрагменты тела погибшего представителя СМИ обнаружили в колодце на территории резиденции генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Ряд стран, в том числе Россия, Великобритания и США потребовали провести объективное расследование произошедшего. В Евросоюзе назвали убийство журналиста «ужасающим преступлением».