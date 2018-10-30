Возомнила себя гетманом всея Украины: эксперт оценил идею Тимошенко создать военный кабинет

Украинская партия «Батькивщина» намерена сформировать военный кабинет. Об этом заявила лидер политического объединения Юлия Тимошенко.

«Наша команда начинает создавать настоящие стратегические доктрины и законопроекты, которые будут обеспечивать воплощение их в жизнь по строгому плану-графику и будут абсолютно адекватными ко всем глобальным вызовам. Для выполнения этой работы и детальной разработки стратегии мира я объявляю начало формирования военного кабинета, состав которого будет обнародован до дня президентских выборов», — подчеркнула она.

Такое заявление Тимошенко сделала во время презентации своей стратегии по решению конфликта в Донбассе и реинтеграции региона в состав Украины. По словам лидера «Батькивщины», координацией процесса создания военного кабинета будет заниматься депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко.

Писатель, публицист и главный редактор русской службы радиокомпании «Голос России» Армен Гаспарян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «военный кабинет на Украине будет заниматься ровно тем же самым, чем власти занимаются последние четыре года: откровенной профанацией политических процессов».

«В данном случае госпоже Тимошенко нужно не военный кабинет создавать, а кабинет мирный, потому что вопрос Донбасса никуда с повестки дня не уходит. И решать его все равно придется — нравится это удивительным людям на Украине или не нравится, но вопрос этот все равно должен быть решен. И от того, они [руководители партии] туда соберут очередных золотопогонных придурков, а других в руководстве партии, судя по всему, просто нет, процесс ровным счетом никуда не двинется», — говорит политический аналитик.

Для того, чтобы ситуация в стране сдвинулась с мертвой точки, в руководство Украины должны прийти принципиально новые кадры и управленцы, которые бы понимали, что они делают и чем обернутся их решения в будущем.

«А с этим на Украине очень серьезная напряженка, потому что есть люди вроде Билецкого [руководитель неонацистской организаций «Патриот Украины»], Яроша [глава праворадикальной националистической организации «Тризуб»] и всех прочих. Есть и просто невменяемый контингент, который искренне полагает, что отожмет у России Кубань, Воронеж, и т. д. Ну вот, с таким созывом их военное ведомство далеко шагнет. У российского экспертного сообщества прибавится немало ярких минут в попытках осмысления очередного бреда, который они будут нести», — продолжает собеседник ФАН.

Гаспарян также отмечает, что Юлия Тимошенко возомнила себя «следующим вельможным паном-гетманом всея Украины» и поэтому старается создавать вокруг себя как можно больше информационных поводов, на который будет реагировать электорат.

«Мы прекрасно понимаем, что военное ведомство как раз и создается под предлогом того, что она знает, как решить вопрос Донбасса. Она уже об этом заявила. Но это в чистом виде пиар стратегия, потому что абсолютно любой человек знает, как решить вопрос Донбасса — нужно начать немедленные переговоры, отвод вооружения и т. д. То есть надо заниматься имплементацией минских соглашений. Другого варианта здесь просто не существует», — заключил эксперт.

Напомним, в апреле 2014 года Киев инициировал военную операцию против жителей народных республик Донбасса, заявивших о независимости после кровавого государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.