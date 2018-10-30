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Лавров назвал источники русофобии в США

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Лавров назвал источники русофобии в США

Москва, 30 октября. Русофобия в США создается искусственно с помощью распространения недостоверной информации о стране, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров убежден, что русофобия навязывается американцам искусственно.

«Этот запрос очень агрессивно навязывается, в том числе путем измышлений, лживых обвинений, фейковых новостей про Россию», — констатировал министр в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Глава внешнеполитического ведомства РФ убежден, что эта русофобия не нужна обществу в США. Кроме того, она мешает урегулированию отношений между двумя странами, которые практически находятся на уровне времен холодной войны.

«С Россией лучше просто по-честному равноправно договариваться — не обязательно дружить, мы в друзья не набиваемся», — констатировал Лавров.

Лавров назвал источники русофобии в США

Среди фейков о России, которые активно распространяются в американских СМИ, фигурирует так называемое «вмешательство» РФ в выборы президента США. В Москве неоднократно отвергали эти обвинения, указывая на их голословность. 

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что, скорее всего, ответит на некоторые вопросы специального прокурора Роберта Мюллера по «российскому делу».

Автор: Катерина Иванова
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