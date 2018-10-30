Луганск, 30 октября. Луганская народная республика ожидает провокаций со стороны ВСУ во время проведения выборов в Донбассе. Об этом во вторник заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В день выборов мы также ожидаем ряд провокаций, но хочу успокоить наших жителей: мы предприняли все меры для обеспечения безопасности в день голосования», — отметил он, выступая на пресс-конференции.

По словам представителя Народной милиции, украинские власти запугивают жителей Донбасса, поскольку сами боятся их волеизъявления. Марочко обратил внимание на то, что украинская сторона установила на КППП «Станица Луганская» баннер, который предупреждает жителей Донбасса о том, что участие в местных выборах якобы является «государственной изменой».

Напомним, что проведение выборов в Донбассе является обязательным условием минских соглашений, однако Киев отказывается идти на этот шаг, пока в Донбассе продолжаются обстрелы. При этом данные обстрелы осуществляет сама украинская армия.