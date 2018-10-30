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«Компетентные органы» давно получают информацию»: Тука пригрозил участникам выборов в Донбассе

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«Компетентные органы» давно получают информацию»: Тука пригрозил участникам выборов в Донбассе

Киев, 30 октября. Киев намерен собирать и использовать информацию об участниках выборов в Луганской и Донецкой народных республиках, заявил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

На странице в социальной сети Facebook появилась запись от имени Туки, в которой политик рассказал, что украинские органы собирают данные о деятельности госаппарата республик Донбасса.

«Наши «компетентные органы» давно получают информацию из самых различных кабинетов властителей оккупированных территорий Донбасса», — говорится в сообщении известного «атошника» Павла Туки. 

По информации издания «Новости Донбасса», Георгий Тука заявил, что министерство не будет инициировать отмену социальных выплат голосовавшим на выборах в Донбассе, так как нет полномочий. Однако, уточнил он, есть другие ведомства, у которых имеются полномочия использовать информацию о голосовавших.

«Как они ее будут использовать — это уже на их усмотрение», — подчеркнул он.

Напомним, выборы в ДНР и ЛНР, на которых будут избирать глав республик и местных депутатов, пройдут 11 ноября.

Автор: Дарья Смолина
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