МИД РФ предостерег россиян от поездок в Тунис из-за угрозы терактов

Москва, 30 октября. Граждане России не пострадали при взрыве в столице Туниса, который произошел 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

В ведомстве отметили, что граждан России нет среди погибших и пострадавших в результате теракта в столице Туниса. К настоящему моменту ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт в Тунисе.

В МИД РФ заявили, что Москва осуждает «вылазку экстремистов в дружественном Тунисе», которая свидетельствует о необходимости объединения усилий в борьбе против террористов.

«Одновременно обращаем внимание российских граждан, выезжающих в Тунис на отдых, на необходимость строго следовать соответствующим рекомендациям, размещенным на сайтах МИД России и Ростуризма, в частности, соблюдать меры безопасности и проявлять повышенную бдительность в ходе пребывания в стране», — говорится в сообщении.

Напомним, 29 октября террористка смертница совершила подрыв на одной из центральных улиц столицы Туниса. В результате теракта пострадали 20 человек, из которых 15 сотрудников полиции и двое детей.

Стоит отметить, что данный теракт стал первой масштабной террористической атакой за последние три года в Тунисе. В 2015 году в тунисском городе Сус произошел крупный теракт, в результате которого погибли 39 человек. При этом все погибшие были иностранными туристами.