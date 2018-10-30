Москва, 30 октября. Инфляционные ожидания жителей России в октябре резко снизились. Такую тенденцию зафиксировали специалисты Центрального банка России.

«В октябре 2018 года инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев снизились на 0,8 п.п., до 9,3%», — говорится в комментарии ЦБ РФ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения» за последний месяц.

В то же время, как отметил регулятор, пока данный показатель не вернулся к значениям начала 2018 года. Как считают в Центробанке, инфляционные ожидания населения в России сократились из-за меньшей обеспокоенности в связи с ценами на бензин, а также благодаря стабилизации курса рубля. В комментарии отмечается, что при этом россияне остаются чувствительными к увеличению стоимости отдельных товаров и к разовым событиям.