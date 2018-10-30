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Сливший интимные фото Мамаева хакер назвал цену новых взломов

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Сливший интимные фото Мамаева хакер назвал цену новых взломов

Москва, 30 октября. Хакер, похитивший интимные фотографии футболиста Павла Мамаева и певицы Юлии Ковальчук, рассказал, сколько стоят подобные услуги. 

Устраивать взлом аккаунта звезды меньше, чем за три тысячи долларов, хакер не будет. Об этом сам мужчина сообщил телеканалу «360». По словам взломщика, он готов общаться только с платежеспособными клиентами, при этом хакер намекнул, что знает, как заглянуть в частную жизнь многих знаменитостей.

Напомним, ранее в Сети были размещены фотографии обнаженной певицы Юлии Ковальчук, кроме того, в Сеть «утекло» видео, снятое женой футболиста Павла Мамаева. Сама Алана рассказала, что ее пытались шантажировать, однако деньги хакерам она платить не стала.  

Автор: Федор Веснин
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