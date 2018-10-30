Эксперт ОП РФ не исключил повторения керченской трагедии

Эксперт в области информационных технологий, создатель системы интернет-мониторинга «Крибрум» Игорь Ашманов предположил, что массовый расстрел, подобный трагедии в Керчи, может повториться. Такое мнение он выразил в ходе круглого стола «Освещение трагедий в Интернете: провокации, угрозы, риски», который прошел в Общественной палате РФ.

Дело в том, что контроль над Интернетом недостаточен, считает Ашманов. При этом количество негативного контента в Интернете продолжает расти.

«Утверждение Mail.ru Group о том, что в соцсетях решена проблема с негативным контентом — наглая ложь! — возмущается эксперт. — Мы проводим мониторинг социальных сетей. Сейчас там порядка десяти тысяч групп, посвященной ультра-движению, в группах «АУЕ» (молодежное неформальное движение, романтизирующее криминальный образ жизни. — Прим. ФАН) состоят 1,6 миллиона подростков!»

В свою очередь в группах посвященных тематике суицида состоит 60 тысяч пользователей, в группах «скулшутинга» (то есть «расстрелов в школах») — 54 тысячи, и их число за последнее время выросло в два раза.

Всего же в день в соцсети «ВКонтакте» публикуется порядка 200-250 тысяч сообщений деструктивного содержания, приводит цифры Ашманов.

«Регулирование Интернета у нас мягче, чем в странах Запада. Интернет — не обычная жизнь: у нас нельзя оскорблять на улице, но почему-то можно в Интернете», — указывает на несовершенство законодательства эксперт.

Напомнив про массовое убийство в политехническом колледже в Керчи, эксперт подчеркнул, что подобные нападения в российских учебных заведениях начались уже давно.

«Эта линия идет уже давно, с нападения в подмосковной Ивантеевке в сентябре прошлого года, — вспоминает Ашманов. — Мы мониторим суицидные, скулшутинговые группы, — и указывали в своих отчетах, что надо ждать школьных расстрелов, за неделю до ивантеевского расстрела».

Также сразу несколько школьных расстрелов планировалось 20 апреля, в годовщину трагедии в американской школе Колумбайн.

«Керченский стрелок» Владислав Росляков состоял в группе «Мир маньяков и серийных убийц», — сообщил эксперт.

«СМИ внесли свою лепту, растиражировали, раскрутили эту историю. Теперь нужно ждать подражания. Скорее всего, расстрел будет в церкви или в больнице, чтобы отличиться», — предполагает IT-эксперт.

При этом у нас нет никаких процедур и методик борьбы с массовым расстрелами, отметил представитель IT-отрасли.