Не сулит ничего хорошего: в СФ предостерегли Киев от попыток втянуть Германию в конфликт по Азову

Президент Украины Петр Порошенко намерен обсудить ситуацию в Азовском море с канцлером Германии Ангелой Меркель, об этом сообщает пресс-служба главы государства. Киев также позволил себе очередной выпад в адрес Москвы, обозначив российский Крым «оккупированной» территорией.

«Важное внимание в ходе переговоров будет уделено ситуации в Донбассе, в оккупированном Крыму и акватории Азовского моря и Керченском проливе», — заявили в пресс-службе Порошенко.

Кроме того, на переговорах стороны планируют обсудить торгово-экономическое сотрудничество и грядущие государственные преобразования, о которых неустанно говорят украинские власти.

«Речь пойдет об укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и ФРГ, а также усилении практической поддержки со стороны ФРГ процесса реформ на Украине», — подчеркивается в сообщении.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отреагировал на планы Порошенко. По словам российского сенатора, вмешательство третьей стороны (в данном случае Германии) в конфликт России и Украины по Азову неприемлемо.

«Это — попытка обострить отношения между двумя странами с привлечением третьей стороны. Уже и Евросоюз об этом заговорил, и НАТО, и украинские руководители. Но они должны понимать, что проблемы начались после того, как Киев насильственным способом захватил наши суда. И даже предлагает их конфисковать», — говорит член высшей палаты парламента.

По словам собеседника агентства, действия России и Украины в Азовском море строго регламентированы нормативным правовым актом, который обе стороны обязаны выполнять.

«Есть договор о совместном использовании этого моря. И вмешательство третьей стороны недопустимо. Любые подобные действия мы будем рассматривать как попытку вмешательства в наши внутренние дела. Есть договор, нужно следовать его букве. Попытка интернационализировать этот конфликт, которую пытается предпринять Порошенко, ничего хорошего ему не сулит», — предостерег сенатор.