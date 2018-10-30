Матрешки, Цой и гимн СССР: как американцы подражают русским

Вашингтон, 30 октября. Пока политическая элита США, зациклившись на антироссийской идее, продолжает гнуть эту линию, придумывая все новые неведомые «угрозы» со стороны Кремля, граждане США, забывая, видимо, о важности этого тезиса для внутриполитических игрищ Белого дома, не стесняются открыто подражать русским. Видео и фото такой «любви» юзеры публикуют в соцсетях.

Один из недавних случаев произошел на выборах президента одной из школ в Штатах, где внезапно включили гимн СССР, и сидевшие на полу ученики начали вставать с мест. Видео из актового зала рассмешило пользователей Рунета.

«Всю резидентуру спалили», «так половина учеников оказалась агентами Кремля», — смеются в комментариях.

Один из юзеров отметил, что если одни школьники «случайно спалились» на гимне СССР, то в одной из католических школ в канадской Оттаве девочки не стеснялись переодеваться на Helloween в матрешек. Фотографию одной такой russian doll выложила в Twitter сотрудница учебного заведения.

Incredible costumes at the @TDMcGeeOCSB Halloween dance. My favourites were Mother Nature (L) and a Russian doll (R). So creative! pic.twitter.com/E426wnR0E8 — Mrs Figura (@MrsFiguraOCSB) October 26, 2018

Что уж говорить о множестве видеороликов, на которых американцы поют «Калинку», «Катюшу» и даже «Группу крови» Виктора Цоя.

Отметим, что исполнение песни лидера «Кино» вызвало восторг у пользователей Youtube. А один из блогеров рассказал, что Джош исполняет и песни Владимира Высоцкого, Булата Акуджавы, сам сочиняет песни на стихи А. С. Пушкина.

«Поразительно ! В Америке не все еще потеряно))» — добавил Sadko Litsky.

Вспомнили в соцсетях и о том, как американцы повторили российский флешмоб «Как тебе такое, Илон Маск». Множество картинок на эту тему буквально заполонили Twitter и Facebook еще в августе.

Участники американского флешмоба тогда назвали россиян «настоящими мастерами мемов» и, подражая им, стали выкладывать фото своих изобретений с аналогичной подписью на английском языке «And how do you like this, Elon Musk?».