«Еще и шантажируют!»: в Госдуме ответили на претензии производителей по поводу «экологического сбора»

Планы Минприроды повысить ставки экологических сборов могут привести к подорожанию ряда товаров пива. Об этом исполнительный директор Союза пивоваров Вячеслав Мамонтов написал в своем письме премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, передает «Коммерсант».

Федеральное агентство новостей обсудило ситуацию с председателем комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым.

«Это — шантаж и лукавство со стороны производителей, — заявил он. — Дело в том, что экологический сбор уплачивают только те производители, которые не перерабатывают упаковку — свою, которая остается от их продукции. Те, кто перерабатывает, ничего не платит».

По мнению собеседника ФАН, производители, делающие сейчас такие заявления, не хотят ни перерабатывать тот мусор, который после них остается — упаковку, тару — ни платить за то, что наше государство его перерабатывает.

«Да еще и шантажируют! Экологический сбор — это «окрашенные» средства, — объяснил Бурматов. — Они не идут в целом в бюджет РФ, они идут на утилизацию отходов. Это — целевое поступление, которое регионы могут потратить только на линии по мусоросортировке, мусоропереработке и т. д. То есть они буквально прибираются за теми производителями, которые самостоятельно за собой не убирают».

Председатель комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды отметил, что заявления производителей — абсолютно неконструктивная позиция.

«Более того, я уверен, — совершенно недопустимо, что у нас до сих пор нет ответственности за неуплату экологического сбора. Сегодня это фактически добровольный платеж, — напомнил он. — То есть хочешь — платишь, хочешь — нет. И мы считаем, что надо вводить поправки в Административный кодекс РФ, которые предусматривали бы ответственность за то, что ты свою упаковку сам не переработал, да еще и не заплатил экосбор. Сейчас получается, что вся прибыль идет в карман, как правило, очень богатым компаниям, корпорациям, а все убытки и издержки должно нести государство. То есть мы с вами, налогоплательщики. Это что за подход?» «Это получается, что мы покупаем их товары, а потом они нам говорят — «теперь вы заплатите, пожалуйста, из своих налогов, чтобы государство за нами, частниками, прибралось. Они ничего не перепутали?» — возмущается парламентарий.

Напомним, устойчивым современным трендом является постепенный отказ от использования пластиковых пакетов и одноразовой посуды. В частности, за полный отказ к 2021 году недавно проголосовал Европарламент.