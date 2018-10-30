Украина выполняет глобальный заказ на уничтожение РПЦ — патриарх Кирилл

Москва,30 октября. Патриарх Московской и всея Руси Кирилл заявил, что действия Константинополя на Украине — это глобальный заказ на разрушение Русской православной церкви, которая является «островом свободы».

По его словам, заказ на разрушение единства Русской православной церкви имеет глобальное измерение. Он подчеркнул, что происходящее — борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире.

«Почему я называю православие островом свободы? Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чужих над нами мыслей»,— заявил патриарх Кирилл.

Он рассказал, что проводил закрытую встречу с патриархом Варфоломеем в Стамбуле. 31 августа стороны пытались разрешить вопрос по Украине. Во время подготовки Патриарх Кирилл предлагал провести встречу с патриархом Варфоломеем на нейтральной территории, в швейцарском городе Шамбези, однако Варфоломей настаивал на встрече в его стамбульской резиденции. По словам патриарха Кирилла, в Москве стали отговаривать его от визита в Стамбул, предполагая, что для него это будет унизительным.

«Я понял, что это желание (Вселенского патриархата) поставить на место. Но это унизительно для тех, кто обращает внимание на такие игрушки. Я готов пешком идти куда угодно, только чтобы предотвратить такое развитие событий, которое мы имеем сегодня», — рассказал патриарх на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово».

Он подчеркнул, что позиция Константинополя по Украине была выражена «резко и радикально».