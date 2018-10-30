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Трамп хочет запретить выдавать гражданство США по рождению

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Трамп хочет запретить выдавать гражданство США по рождению

Вашингтон, 30 октября. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ, согласно которому выдача американского гражданства по рождению на территории Штатов будет запрещена.

При этом глава Белого дома указал, что США являются единственной страной в мире, при рождении в которой дети неграждан или незаконных мигрантов фактически становятся американскими гражданами со всеми преимуществами.

«Это смешно. И это должно закончиться», — заявил Трамп в интервью порталу Axios.

Напомним, летом текущего года стало известно о намерении администрации американского резидента ужесточить условия для получения гражданства США и грин-карты для легальных мигрантов.

Трамп хочет запретить выдавать гражданство США по рождению

Ранее сообщалось о намерении администрации президента США узаконить в стране существование только двух полов. Соответствующий законопроект о запрете на юридическую смену пола находится на рассмотрении властей государства. В том случае, если закон будет принят, власти введут ясное и единое определение пола, который будет определяться по рождению и который нельзя будет поменять.

Автор: Екатерина Кухарева
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