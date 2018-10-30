Тимошенко предложила вынести на референдум вопрос о вступлении Украины в НАТО

Киев, 30 октября. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила вынести на референдум вопрос о вступлении страны в НАТО. Об этом она заявила, выступая на форуме «Новая стратегия мира и безопасности».

«Сегодня вопрос членства Украины в НАТО все еще делит Украину. Решать его окончательно нужно в зале Верховной рады, включая эту норму в изменения в конституцию, а также на украинском референдуме», — отметила она.

Напомним, что Украина взяла курс на сближение с НАТО и отказ от внеблокового статуса после государственного переворота в 2014 году. Альянс выразил поддержку Украине и заявил о готовности сотрудничать с ней, однако пока не планирует принимать ее в свои ряды.

По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, НАТО не сможет принять страну еще как минимум десять лет. Этому препятствует высокий уровень коррупции на Украине, а также непрекращающаяся война в Донбассе.