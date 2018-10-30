Если Варшава будет ждать: в Киеве «планируют» догнать Польшу через 100 лет

Киев, 30 октября. Бывший спикер Верховной рады Украины Владимир Литвин в эфире телевизионного канала NewsOne заявил, что стране потребуется минимум 100 лет для того, чтобы достичь уровня Польши.

Так он отреагировал на заявление украинского главы правительства Владимира Гройсмана, который пообещал, что на Украине через пять лет будет сильная экономика.

Литвин указал на то, что, по подсчетам экспертов, Украине для достижения уровня экономики 2013 года «при существующих темпах экономической работы» необходимо 32 года.

«А чтобы достичь уровня нынешней Польши, нужно 100 лет, и это при условии, что Варшава в какой-то момент остановится и будет ждать Украину», — объяснил экс-спикер Рады.

Украинский политик также подчеркнул, что правительству страны надо признать, что «в течение последних четырех лет страну убили, а теперь власть списывает непрофессионализм на военные действия».

Ранее польское издание Dziennik Gazeta Prawna составило список «50 самых влиятельных людей польской экономики», в котором вторую строчку заняли граждане Украины. Сообщалось, что опередить граждан Украины смог только премьер страны Матеуш Моравецкий, который занял в списке первое место. Примечательно, что президент Польши Анджей Дуда расположился только на третьем месте. Данную позицию в издании объяснили тем, что государству нужны трудовые ресурсы, а больше всего их прибывает с Украины.

Ранее сообщалось, что в минувшем году польские работодатели подали 1,7 млн заявлений о планах трудоустроить граждан Украины.