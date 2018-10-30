Киев, 30 октября. Украинская певица Анастасия Приходько бросила сцену ради политической карьеры. Артистка заявила, что намерена вступить в команду главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Как пояснила Приходько, уйти с большой сцены она решила для того, чтобы иметь больше возможностей «помогать украинским бойцам, временно перемещенным лицам и всем нуждающимся».

«Свою помощь я вижу в восстановлении социальной справедливости для каждого нуждающегося гражданина Украины», — написала певица на своей странице в Facebook.

Приходько заверила, что ей предлагали сотрудничество большое количество украинских политиков и лидеров партий, однако она осознанно выбрала Тимошенко.

«Я считаю, что Юлия Владимировна сильный политик, она очень импонирует мне своими человеческими качествами. И, самое главное, я знаю, что именно в этой команде я могу реализовать свой потенциал политика», — пояснила артистка.

Выборы президента пройдут на Украине весной 2019 года. На данный момент Тимошенко уверенно лидирует в предварительных президентских рейтингах. Ранее Приходько заявляла, что хочет организовать новое общественно-политическое движение.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек. Несмотря на заключенные минские соглашения и введенный режим перемирия, из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.