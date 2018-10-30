«Это не уход в лучах славы»: в Польше объяснили причины политического поражения Меркель

Варшава, 30 октября. Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о постепенном уходе из политики свидетельствует о падении ее рейтингов из-за допущенных ошибок, заявил глава кабинета президента Польши, отвечающий за вопросы внешней политики, Кшиштоф Щерский.

Щерский обратил внимание, что Христианско-демократический союз (ХДС), который возглавляет Меркель, продолжает проигрывать региональные выборы. Он убежден, что это связано с политическими решениями канцлера ФРГ, в частности, миграционной политикой. Следовательно, обращают внимание в Варшаве, решение Меркель больше не участвовать в выборах на должность председателя ХДС свидетельствует о ее политическом поражении.

«Это не уход в лучах славы», — поясняет Щерский.

В эфире Польского телевидения он отметил, что Меркель «пала под ударами собственной политики, собственных политических ошибок».

Щерский также выразил мнение, что Европа должна изменить свою политику, чтобы «встать на ноги».

«Мы должны понять, почему избиратели отворачиваются от старых лидеров», — подчеркнули в Польше.

Напомним, накануне Меркель заявила, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на должность главы ХДС. Кроме того, на посту председателя кабинета министров она останется максимум до 2021 года и после этого не намерена баллотироваться на пост канцлера Германии.