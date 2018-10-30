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НАТО не хочет гонки вооружений: Столтенберг призвал улучшать отношения с Россией

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НАТО не хочет гонки вооружений: Столтенберг призвал улучшать отношения с Россией

Москва, 30 октября. НАТО не хочет устраивать гонку вооружения с Россией. Об этом во вторник заявил генсек организации Йенс Столтенберг, выступая на учениях Trident Juncture 2018.

«Мы не хотим гонки вооружений, поэтому нам надо улучшать отношения с Россией», — отметил глава Североатлантического альянса.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва выражает беспокойство в связи с взятым НАТО курсом на милитаризацию Балкан и других стран Европы. Российские власти неоднократно обращали внимание на укрепление позиций НАТО в Европе и постепенное приближение натовских баз к российским границам.

Североатлантический альянс оборвал все контакты с РФ и начал наращивать силы в Европе после госпереворота на Украине в 2014 года. Свои действия НАТО оправдывает необходимостью противостоять «российской угрозе», однако Москва полагает, что западные страны используют это как предлог для того, чтобы увеличить военный бюджет.

Автор: Антон Соколов
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