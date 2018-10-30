Сирия новости 30 октября 16.30: курды ограбили дом мирного жителя Ракки, в Алеппо ликвидировано два командира «Тахрир аш-Шам»

Сирия, 30 октября. Курды ограбили дом мирного жителя Ракки, в Алеппо ликвидировано два командира «Тахрир аш-Шам», в Идлибе боевики «Ан-Нусры» арестовали журналиста. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: ведет бои с SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит «Национальному фронту освобождения» в Алеппо, арестовала журналиста в Идлибе.

Курды: направили подкрепление в Дейр-эз-Зор, ограбили дом мирного жителя Ракки.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо продолжаются столкновения между «Тахрир аш-Шам» и «Национальным фронтом освобождения». Информационное агентство Orient News передает, что в результате перестрелок в районе населенного пункта Кафр Хамра подконтрольная «Джебхат ан-Нусре»1 коалиция потеряла двух командиров.

Оппозиционный источник сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@OrientRadio), что на юге провинции Алеппо боевики незаконных вооруженных формирований вывели из строя бульдозер сирийской армии. Официально данная информация не подтверждена.

Провинция Дейр-эз-Зор

На северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжается противостояние между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@FBussoletti), что в данный район прибыло подкрепление SDF. Кроме того, в зону боевых действий стягиваются дополнительные силы международной коалиции.

Напомним, ранее ИГ1 захватило у курдских отрядов ряд позиций в этой части региона. Также несколько дней назад в районе нефтяного месторождения Аль-Омар было убито 25 боевиков SDF.

Провинция Идлиб

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что в населенном пункте Терманин на севере провинции Идлиб радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» арестовали журналиста.

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@smmsyria), что на контрольно-пропускном пункте группировки «Ахрар аш-Шам» в южной части региона был ранен член радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам».

Провинция Ракка

Местный источник в провинции Ракка передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Raqqa_SL), что боевики Демократических сил Сирии (SDF) напали на дом мирного жителя в пригороде административного центра региона. Во время налета курдские радикалы похитили ювелирные украшения.

Мирные жители продолжают восстанавливать Ракку своими силами, сообщает Twitter-канал (@FMTCSO). Напомним, ответственность за разрушение города несут курдские отряды и союзная им международная коалиция во главе с США. С момента начала работ по реконструкции Ракки и зачистке кварталов от мин ИГ прошло больше года, однако данный район остается одним из самых опасных в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)