Укравшего у клиентов банков 1,2 миллиарда рублей хакера приговорили к пяти годам колонии

Екатеринбург, 30 октября. Суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам колонии общего режима участника хакерской группы Lurk Игоря Маковкина, который украл у клиентов ряда банков 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Маковкин обвинялся сразу по нескольким статьям, среди которых «мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенном в особо крупном размере».

«Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Игорю Маковкину наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, гособвинитель представил доказательства того, что Маковкин совместно с другими членами хакерской группы с мая 2015 года по апрель 2016 года создал и распространил через сеть вредоносное программное обеспечение. Хакеры, получив доступ к счетам клиентов банков, похитили 1,2 миллиарда рублей. Помимо этого, они заполучили доступ к компьютерной базе данных международного аэропорта «Кольцово».

Отмечается, что обвиняемый согласился сотрудничать со следствием и дал подробные показания против организатора преступного сообщества, описав схемы доступа к чужим компьютерным сетям.

Что касается остальных участников преступления, то расследование продолжается.