Дамаск, 30 октября. Национальный музей Дамаска вновь распахнул свои двери после вынужденной семилетней паузы из-за террористических атак. Это событие стало еще одним ярким доказательством того, что сирийская республика постепенно возвращается к жизни, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

На торжественной церемонии открытия министр культуры Сирии Мухаммад Аль-Ахмад выразил свою солидарность со всей страной, которая вот уже несколько лет подвергается многочисленным нападениям. Террористы хладнокровно разрушают древние памятники, которые являются не только частью истории Сирии, но и частью ее культуры.

По словам Аль-Ахмада, этот музей является одним из самых важных в мире, в нем собраны редчайшие экспонаты сирийской цивилизации.

Генеральный директор Главного управления древностей и музеев Сирии Махмуд Хаммуд подчеркнул, что открытие музея говорит о возрождении культурной жизни в Дамаске.

Присутствующий на мероприятии администратор Программы развития ООН в САР Дэвид Акопян заявил, что это событие имеет высочайшую важность для народа, поскольку Народный музей Дамаска хранит множество археологических находок, которые принадлежат к различным периодам истории.

Акопян отметил усилия, которые были приняты Главным управлением древности и музеев для возвращения всех украденных во время террористической оккупации реликвий.

Одним из главных экспонатов, представленных в музее, является Лев богини Аллат. Именно эта скульптура украшала один из храмов древнего города Пальмира. Когда боевики захватили Пальмиру, они взорвали этот памятник, а когда город был освобожден, скульптуру по частям перевозили в музей Дамаска для восстановления и реконструкции. Буквально пару недель назад экспертам удалось обнаружить утерянную часть экспоната — нос газели. Таким образом, на сегодняшний день памятник практически полностью восстановлен.