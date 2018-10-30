«Зашли слишком далеко»: Польша проверяет украинскую игру о концлагере в Освенциме

Варшава, 30 октября. Новой компьютерной игрой производства украинской фирмы Aliens Games под названием «Цена свободы: игра о польских лагерях смерти» заинтересовалась польская прокуратура, о чем сообщают СМИ страны.

По информации газеты «Речь посполита», Институт национальной памяти направил заявление в Окружную прокуратуру в Варшаве по факту «оскорбления польского народа и пропаганды фашистского строя» в компьютерной игре, действие которой происходит на территории концентрационного лагеря «Аушвиц-Биркенау». Сейчас следствие находится на этапе сбора доказательств.

Газета сообщает, что разработчики Aliens Games «зашли слишком далеко». В данной игре игроки могут играть за эсэсовцев, которые убивают узников концлагеря, а также принимают решение об отправке на работы или в газовые камеры. Все это вызвало возмущение со стороны польского общества.

Ранее власти Варшавы продолжили снос памятника Благодарности Красной армии в одном из парков польской столицы.

Напомним, в сентябре этого года украинского активиста Марьяна Райтара вызвали на допрос в прокуратуру польского города Кросно по подозрению в пропаганде фашизма.

Концлагерь «Освенцим» — комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940—1945 годах около города Освенцима в 60 км к западу от Кракова. «Аушвиц-Биркенау» был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим из нацистских лагерей уничтожения, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста. В память о жертвах лагеря в 1947 году Польша создала музей на территории «Освенцима».